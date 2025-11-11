Deportes - 11/11/25 - 12:00 AM

Comparece en corte por acusaciones

Luis Ortiz, el lanzador de los Guardianes de Cleveland, compareció el lunes ante el tribunal federal por cargos que lo acusan a él y a su compañero de equipo Emmanuel Clase de aceptar sobornos para ayudar a asociados en su natal República Dominicana a ganar apuestas sobre pitcheos que realizaron.

El juez federal Donald Cabell en Boston concedió la libertad a Ortiz, pero con varias condiciones, incluyendo que entregue su pasaporte, restrinja sus viajes al noreste y deposite una fianza de 500.000 dólares, de los cuales 50.000 deben ser asegurados. También se le ordenó evitar el contacto con cualquier persona que pudiera ser vista como víctima, testigo o coacusado en el caso.

Te puede interesar

Godoy enfrentará a Harvey en semifinales de conferencia de la MLS

Godoy enfrentará a Harvey en semifinales de conferencia de la MLS

 Noviembre 10, 2025
Carrasquilla recibe amenazas de muerte y filtran su supuesta dirección

Carrasquilla recibe amenazas de muerte y filtran su supuesta dirección

 Noviembre 10, 2025
Panamá inició entrenamientos para recta final de Eliminatoria Mundialista

Panamá inició entrenamientos para recta final de Eliminatoria Mundialista

 Noviembre 09, 2025
Portero al que Carrasquilla cometió falta sufrió fractura de tibia

Portero al que Carrasquilla cometió falta sufrió fractura de tibia

 Noviembre 09, 2025
Barcelona aprovecha empate del Real Madrid y se acerca a tres puntos

Barcelona aprovecha empate del Real Madrid y se acerca a tres puntos

 Noviembre 09, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí