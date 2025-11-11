Comparece en corte por acusaciones

Luis Ortiz, el lanzador de los Guardianes de Cleveland, compareció el lunes ante el tribunal federal por cargos que lo acusan a él y a su compañero de equipo Emmanuel Clase de aceptar sobornos para ayudar a asociados en su natal República Dominicana a ganar apuestas sobre pitcheos que realizaron.

El juez federal Donald Cabell en Boston concedió la libertad a Ortiz, pero con varias condiciones, incluyendo que entregue su pasaporte, restrinja sus viajes al noreste y deposite una fianza de 500.000 dólares, de los cuales 50.000 deben ser asegurados. También se le ordenó evitar el contacto con cualquier persona que pudiera ser vista como víctima, testigo o coacusado en el caso.