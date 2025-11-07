Deportes - 07/11/25 - 12:00 AM

Conferencia Oeste de la LPF define hoy a sus clasificados

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Conferencia Oeste de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) definirá hoy a sus clasificados a la siguiente etapa cuando se disputen los partidos de la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura.

En partidos simultáneos que se disputarán a partir de las 8 de la noche, San Francisco, actual líder de la conferencia con 22 unidades, se enfrentará al Veraguas United, tercero con 18 puntos.

Los franciscanos necesitan ganar para sellar su pase directo a las semifinales, aunque su rival también buscará los tres puntos que podría garantizarle un lugar en la liguilla.

El Club Atlético Independiente (CAI), segundo con 20 unidades, podría quedarse con el boleto directo a semifinales si logra vencer al Atlético Nacional, quinto con 17 puntos, y si el San Francisco tropieza en su compromiso.

Por su parte, el Club Deportivo Universitario, cuarto en la tabla del Oeste con 18 unidades, necesita una victoria ante Herrera, que suma seis puntos y ya no tiene opciones de clasificar, para asegurar su pase a la liguilla. Otra combinación que favorecería a los universitarios sería un empate o derrota del Veraguas United y del Atlético Nacional en sus respectivos partidos.

Te puede interesar

Quintero, Welch y Fariña, novedades para últimos juegos de Eliminatoria

Quintero, Welch y Fariña, novedades para últimos juegos de Eliminatoria

 Noviembre 06, 2025
Panamá enfrentará a los Yankees y Detroit previo al Clásico Mundial

Panamá enfrentará a los Yankees y Detroit previo al Clásico Mundial

 Noviembre 06, 2025
Argentina presenta su nuevo uniforme

Argentina presenta su nuevo uniforme

Noviembre 06, 2025
Carlos Harvey, una de las incógnitas para el técnico Thomas Christiansen

Carlos Harvey, una de las incógnitas para el técnico Thomas Christiansen

 Noviembre 06, 2025
Suárez es suspendido por patear a rival

Suárez es suspendido por patear a rival

 Noviembre 06, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí