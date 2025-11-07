Conferencia Oeste de la LPF define hoy a sus clasificados

La Conferencia Oeste de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) definirá hoy a sus clasificados a la siguiente etapa cuando se disputen los partidos de la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura.

En partidos simultáneos que se disputarán a partir de las 8 de la noche, San Francisco, actual líder de la conferencia con 22 unidades, se enfrentará al Veraguas United, tercero con 18 puntos.

Los franciscanos necesitan ganar para sellar su pase directo a las semifinales, aunque su rival también buscará los tres puntos que podría garantizarle un lugar en la liguilla.

El Club Atlético Independiente (CAI), segundo con 20 unidades, podría quedarse con el boleto directo a semifinales si logra vencer al Atlético Nacional, quinto con 17 puntos, y si el San Francisco tropieza en su compromiso.

Por su parte, el Club Deportivo Universitario, cuarto en la tabla del Oeste con 18 unidades, necesita una victoria ante Herrera, que suma seis puntos y ya no tiene opciones de clasificar, para asegurar su pase a la liguilla. Otra combinación que favorecería a los universitarios sería un empate o derrota del Veraguas United y del Atlético Nacional en sus respectivos partidos.