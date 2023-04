Conoce el calendario para la UEFA Champions League 2023/2024

La próxima edición de la máxima competición continental europea de fútbol dispone de su calendario y abrirá el 16 de agosto de 2023.

El desarrollo del torneo volverá a ser el tradicional después de una edición 2022/2023, donde la temporada empezó el 16 de agosto con la disputa del partido de la SuperCopa entre el equipo ganador de la edición actual de la Champions y el que gane la Europa League.

El calendario para las competiciones europeas de clubes en la temporada 2023/2024 está disponible en esta nueva edición, que será una de las competiciones estrella para las principales casas de apuestas en Panamá.

¿Cuándo comienzan las eliminatorias previas?

La Champions empieza con las eliminatorias previas que se celebrarán el 27 de junio en la ronda preliminar. Después de ella pasan a disputar las rondas y el playoff final, con el que se deciden todos los equipos que pasan a la fase de grupos. Los Playoffs están previstos que se jueguen el 22/23 de agosto para los partidos de ida y 29/30 para los de vuelta.

La fase oficial y que es donde comienza “lo bueno”, es el 19 y 20 de septiembre, donde arranca la fase y que se disputa durante seis fechas diferentes hasta la mitad del mes de diciembre.

Además de la primera jornada que acabamos de mencionar, la segunda será el 3 y 4 de octubre, la tercera se disputará el 24 y 25 de octubre. Para el mes de noviembre se jugará la cuarta jornada los días 7 y 8 y la quinta jornada el 28 y 29 del mismo mes.

Los días 12 y 13 de diciembre se fijará la sexta fecha en la que se podrán conocer los equipos que pasarán las eliminatorias de manera directa.

La ronda de octavos de final

En el caso de la ronda de los octavos de final, como es habitual, se divide en cuatro días diferentes para que se pueda equiparar con la Europa League. Se disputará los días 13 y 14, así como el 20 y 21 de febrero, además de en marzo en los días del 5 al 6 y del 12 al 13.

Cuartos de final

El mes de abril es el elegido para los encuentros que se disputarán en cuartos de final. Los partidos de ida serán la semana del 9 al 10 y la vuelta para el fin de semana siguiente del 16 al 17 de abril.

Semifinales

El 30 del mes de abril y el 1 de mayo será el momento en el que se dispute la ida de las semifinales. La vuelta va a jugarse siete días más tarde, el 7 y 8 de mayo.

Final

La final se jugará el 1 de junio en el marco incomparable del Estadio londinense de Wembley.

Las competiciones de la Europa League y también la Conference League vuelven a celebrarse en su formato habitual.

Lo mismo pasa con las otras competiciones a nivel de clubes que celebra la UEFA. Vuelta a la anormalidad para la Europa League y también para la Conference League. El 21 de septiembre empieza para ambas competiciones la fase de grupos, que se disputará el 5 y 26 del mes de octubre, 9 y 30 del mes de noviembre y el 14 del mes de diciembre de 2023.



El 15 y 22 de febrero de 2024 será cuando se disputará la ronda primera de eliminatorias que son directas en los dieciseisavos de final. Los octavos se disputarán los días 7 y 14 de marzo, pasando a quedar los cuartos para las fechas del 11 y 18 del mes de abril.

Las semifinales se celebrarán en el mes de mayo, la ida sería el día 2 y la vuelta una semana después. La final de la segunda competición continental, la Europa League, se va a disputar el 22 de mayo del 2024. El partido se jugará en el Dublín Arena de la capital irlandesa. Cinco jornadas después la Conference League se jugará en el Nuevo San Mamés de Bilbao.

Se producirán mayores cambios para 2024/2025

La temporada 2024/2025 tendrá un cambio importante, pues se cambiará la competición y el desarrollo. Desaparecen los ocho grupos con cuatro equipos cada uno, pues ahora pasará a ser un grupo único.

Este grupo se compondrá por 36 clubes, no los 32 que hay actualmente. Aunque la primera intención es que cada uno juegue 10 partidos con rivales elegidos al azar, al final se tomó la decisión de que se disputen ocho partidos, cuatro de local y cuatro de visitante en las 10 semanas europeas que se han previsto.



Igualmente, las plazas extras no van a ser por invitación en base al ranking histórico, se distribuirán por méritos deportivos: una para el club que haya quedado tercero en la asociación en el 5º puesto de la UEFA y otra va a ser para un campeón nacional, habrá cinco equipos que se calificarán con la “Ruta de Campeones”:

Respecto a las dos plazas restantes serán para las asociaciones que hayan tenido un mejor desempeño colectivo por parte de los clubes la temporada anterior para la escuadra que se posicione detrás de los puestos de clasificación a la Champions League.

Para clasificarse para octavos de final, se va a lograr de manera directa para los equipos situados entre el 1º y el 8º puesto. Desde el 9º al 24º jugarán un desempate a partido de ida y vuelta para obtener su lugar en la siguiente.

Todo ello busca el equilibrio y que haya más competitividad y generación de ingresos para distribuirlos entre clubes, ligas y fútbol base en todo el continente, a la vez que serán unas competiciones mucho más atractivas.

Los cambios no solo se producirán en la Champions League. La Europa League y la Conference League van a sufrir modificaciones, puesto que habrá cuatro plazas más hasta ser 36 clubes. Unas modificaciones que esperamos que tengan un efecto positivo en ambas competiciones.

