Construcción de Estadio Mariano Bula tiene un avance del 70%

El Estadio de Béisbol Roberto Mariano Bula, en la provincia de Colón, tiene un avance hasta el momento del 70% .

Una nota de prensa de Pandeportes detalla que en los trabajos realizados se incluyen instalación de postes de luminarias, construcción de los dugouts y camerinos e instalación de las tuberías y desagües, este último punto clave permitirá contar con un sistema de drenaje óptimo dentro y fuera del terreno de juego para permitir el mejor desarrollo del deporte.

“Gracias a estos avances, Colón contará con un estadio renovado y preparado para brindar las mejores condiciones para los peloteros y fanáticos de los “Beep Beep””, señala la nota de Pandeportes.

La moderna instalación tendrá una capacidad para 5,000 aficionados y estacionamientos para 102 vehículos.

Contempla locales comerciales, baños con vestidores para deportistas, clubhouse, baños públicos, salón de conferencias, dos dormitorios con capacidad para 32 jugadores por dormitorio (16 camarotes cada uno), cabinas de prensa; enfermería, luminarias, pantalla y cintillos publicitarios de última generación, además de una novedosa fachada.

A nivel de terreno, el mismo será de césped sintético, con especificaciones de la Major League Baseball, apto para la realización de juegos de la liga local, partidos internacionales y del béisbol profesional.