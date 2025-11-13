Creemos en "Trebolazo"

Por Gabriel J. Castillo

Cómo han cambiado los tiempos, cuando podíamos doblegar a nuestros rivales con un estilo de juego bien marcado y definido, la posesión de la pelota; ahora nuestra mayor valía para sacar el resultado es depender de la ilusión.

Sí, aquella, que todavía se mantiene intacta, al final es un intangible, si no se ve y no se puede meter dentro de una botella para conocer cuál es su peso específico.

La pelota abraza y quema y pocos la quieren tener; en ese compromiso por tomar el hilo del partido y producir un verdadero revulsivo, depende mucho de su comportamiento, actitud-aptitud con c y p; es necesario las dos.

Los cañones apuntan a Tommy, pero esta historia a cuestas, los únicos que la pueden cambiar son los jugadores, quienes deben sacar el fuego sagrado, ese impulso, esa impronta que logra resultados impensados.

Que, si han quedado a deber varios jugadores, es cierto; prefiero mejor mencionar a los dos que han rendido con notoriedad: Cristian “Fulo" Martínez y Orlando “Cuty" Mosquera.

El DT es sin duda quien debe sacar este barco de la tempestad, ser el conductor de almas; de igual forma, requiere de guerreros, con un liderazgo explícito.

A aquel equipo, el primer mundialista en Rusia 2018, le sobraban los líderes, ¿o no recuerdan ustedes a los que les llamamos los seis generales? Román, Gavilán, "Matador", Blas, Penedo y Baloy.

En cuanto a las mediciones y estados de ánimo, no sé en cuánto pueda afectar al grupo el tema Carrasquilla en México; hasta amenaza de muerte recibió por la lesión al portero de Cruz Azul, Kevin Mier, y a esto se une el problema migratorio de Fariña y Samudio, quienes no pudieron continuar la travesía.

El Trébol será una olla de presión y arderá porque los "chapines" lucharán por su sueño; nunca antes en su historia han llegado a una cita del orbe.

Lo habíamos advertido, todos iban a aspirar. Gerardo Paiz, presidente de la FedeFutGuate, es sabido, juega su papel de pantalones largos de poner a jugar a los nuestros a solo un metro de distancia de la afición; el miedo escénico estará a su máxima expresión.

Para ganar, tenemos que hacer un partido muy exacto, concentrados y efectivos al gol; no hay margen de error.

No permitir que nos dominen cerrando las líneas; si nos referencian, el resolutivo, la lectura del partido debe aparecer inmediatamente.

Christiansen debe ser enérgico y no ser tan apático, entender que él tuvo un verdadero privilegio; fracasando para el Mundial de Qatar, se le entregó la "Sele" para un nuevo proceso, lujo que ni Julio César Dely Valdés pudo tener.

Llegó el momento de Carrasquilla, Escobar, Ismael, Rodríguez, Fajardo, Michael Amir, de demostrar que sí podemos, que podemos volver al estilo, no al equívoco método europeo, y que todo un país puede seguir soñando con el 2026.