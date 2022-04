Devers y Hernández dan victoria a los Medias Rojas sobre los Tigres

El dominicano Rafael Devers disparó tres imparables y remolcó dos careras y el puertorriqueño Kike Hernández anotó dos vueltas para encabezar el triunfo de los Medias Rojas de Boston 5-3 sobre los Tigres de Detroit en las Grandes Ligas.

Con los Medias Rojas debajo en el marcador 0-3 en la sexta entrada, Hernández conectó doble productor de una vuelta y luego anotó por sencillo remolcador de Devers, entre los jardines derecho y central.

El antesalista dominicano anotó la carrera del empate en ese mismo sexto capítulo, cuando el bateador designado, JD Martínez fletó un doble hacia el prado derecho que llevó a Devers a sumar la tercera vuelta de los Medias Rojas en el encuentro.

