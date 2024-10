Dodgers dejan en el terreno a los Yanquis en inicio de Serie Mundial

Freddie Freeman conectó un grand slam en la décima entrada para que los Dodgers de Los Ángeles dejaran en el terreno a los Yanquis de Nueva York, al derrotarlos este viernes 6-3 en el primer partido de la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

Freeman, quien juega con molestias en su tobillo, puso a celebrar a los 52, 394 fanáticos que asistieron al Dodgers Stadium de Los Ángeles, donde este sábado será disputado el segundo juego de la serie, que se juega al mejor de siete encuentros, en el que el cubano Carlos Rodón, por los Yanquis, enfrentará a Yoshinobu Yamamoto, por los Dodgers.

Previo al comienzo del primer partido, los Dodgers, quienes jugaron con un parche con el número 34 en su uniforme, le rindieron homenaje a la memoria del fallecido exlanzador mexicano Fernando Valenzuela, dedicando un minuto de silencio, mientras que sus excompañeros Orel Hershiser y Steve Yeager colocaron la pelota del lanzamiento de honor alrededor del número 34, pintado en el montículo.

Los Dodgers le quitaron el candado al marcador en la quinta entrada, cuando Will Smith conectó un elevado de sacrificio al jardín derecho y el puertorriqueño Kiké Hernández logró evadir el disparo al plato del dominicano Juan Soto, para anotar la primera vuelta del encuentro.

"SHE IS GONE!"



Freddie Freeman and Kirk Gibson walk if off in Game 1 of the #WorldSeries 36 years apart. pic.twitter.com/NmaYJAZ7Xh