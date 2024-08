El fútbol español gana el oro luego de 32 años de espera

España se colgó el oro olímpico de fútbol de los Juegos de París 32 años después del que ganó en Barcelona, gracias a dos goles de Sergio Camello en la prórroga que certificaron la victoria 3-5 contra Francia, que había empatado en el último suspiro del tiempo reglamentario.

España se fue al descanso con una ventaja de 1-3, gracias a un doblete de Fermín López y un tanto de Alex Baena, que remontaron el gol inicial de Enzo Millot, pero en el segundo tiempo recibieron un chaparrón de juego del equipofrancés, que logró empatar gracias a un gol de Maghnes Akliouche y un penalti pitado en el último minuto del tiempo reglamentario de Benat Turrientes a Arnaud Kulimuendo que transformó Jean-Philippe Mateta.

Pero en el tiempo extra, Camello consiguió un tanto en el minuto 100 y cuando ya apenas quedaba tiempo, culminó un buen contragolpe para certificar el segundo oro olímpico del fútbol español.

Niños felices

Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano y autor del doblete que dio a la selección española de fútbol el oro olímpico en la prórroga contra Francia (3-5), aseguró que son "los niños más felices del mundo".

"Me cuesta hablar... Quiero dar gracias a todo el equipo. Yo, a priori, era uno de los cuatro descartes. Si he metido estos goles es gracias a mis compañeros, por creer en mí. Me dijo el entrenador de porteros que él había soñado con que metía el gol de la final. Campeones olímpicos. Esto es historia. Desde el 1992. Lo valoraremos con más tiempo. Somos los niños más felices del mundo", dijo a RTVE al acabar el partido.

