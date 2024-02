El Rayo Vallecano casi parte al Real Madrid: Ancelotti está 'dolido'

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, admitió estar "dolido" por el empate cedido en Vallecas ante el Rayo, que aseguró que "en el futuro puede ser positivo", y no dejó ningún reproche a sus jugadores, afirmando que "es muy complicado" hacerlo esta temporada.

"Hemos jugado con intensidad pero la verdad es que el Rayo ha jugado muy buen partido, con mucha intensidad, ha intentado interrumpir el juego y le ha salido bien su planteamiento. Nosotros nos quedamos con un punto que a día de hoy no nos deja contentos pero en el futuro puede ser positivo", valoró en rueda de prensa.

"¿Cuando no hemos estado concentrados? Siempre, también hoy que las cosas no han salido tan bien. Reprochar algo a este equipo esta temporada es muy complicado", respondió Ancelotti cuando fue preguntado por si los rumores sobre Kylian Mbappé descentraron a su equipo.

En su análisis del partido, el técnico madridista admitió las dos caras de su equipo. La buena con la que empezó y una peor al no saber adaptarse al partido que provocó el Rayo.

"Hemos empezado muy bien, hemos marcado gol y pudimos marcar otro que nos han anulado, luego el poste de Fede. Hasta el penalti todo lo hemos hecho muy bien y desde el penalti el partido cambió. Más pelea, interrupciones, no era sencillo pero hemos peleado por un empate que no nos deja contentos pero estamos bien posicionados. Hay que tener calma y tranquilidad para preparar el próximo partido", afirmó.

"Todos los partidos los tenemos que ganar pero para ganar un Liga, los que no puedes ganar no tienes que perderlos. Son empates que duelen un poco pero al final puede ser un paso positivo para ganar LaLiga", valoró.

Ancelotti reconoció que su conversación con el colegiado no fue para quejarse por la expulsión de Carvajal y pidió explicaciones por no ser castigados con tarjetas los agarrones.

"No he hablado de la roja de Carvajal, ha sido de los agarrones que para mí son siempre tarjetas. Me ha dicho que no lo son siempre y he aceptado la explicación. Para mí el árbitro ha estado bien", opinó.

Y admitió que tratará con sus jugadores las tarjetas por protestar que impedirán a Eduardo Camavinga y Dani Carvajal jugar ante el Sevilla. "Será un tema que hablaré a nivel personal con los jugadores, ha sido un partido con muchos duelos y pelea, se puede entender un poco la protesta".

"Después del empate fue un partido distinto que no nos gusta jugar, con muchos duelos, pelea, interrupciones. Tenemos que aceptarlo porque a veces los partidos son así. Lo importante es que hemos competido", sentenció.

