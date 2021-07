‘El Toro’ Blackburn pone manos a la obra

Rolando Blackburn, jugador del The Strongest de la primera división de Bolivia, se unió a la selección de Panamá, que lleva a cabo sus entrenamientos en la Universidad Rice, en Houston, ciudad donde el próximo 13 de julio debutará contra Qatar en la fase de grupos de la Copa Oro de la CONCACAF.

Blackburn llegó a la concentración este martes para reemplazar a Cecilio Waterman, baja tras arrojar positivo por COVID-19. Sería la cuarta participación del “Toro” en el torneo regional tras jugar las ediciones de los años 2013, 2015 y 2019.

El ariete, oriundo de San Joaquín, Pedregal, no juega con la “Roja” desde septiembre de 2019, cuando disputó ambos partidos ante Bermudas por la Liga de Naciones de la CONCACAF.

Blackburn ha anotado en seis ocasiones con la camiseta de la selección mayor.

Waterman _informó la FEPAFUT_ se mantiene en cuarentena por diez días en el hotel de concentración de Houston.

El equipo completo, para cumplir con los protocolos de salud exigidos por la CONCACAF, debe realizarse nuevas pruebas este miércoles. Además, se tiene agendado vacunar a los jugadores que así lo deseen.

Amir Murillo, lateral derecho del club belga Anderlecht, a quien se le había detectado el virus el pasado 30 de junio, también se realizará otra prueba este miércoles y de dar negativo tiene programado viajar a Bélgica.

También se sumó al grupo Kevin Calderón, lateral izquierdo del CD Universitario de la LPF, quien estuvo apartado preventivamente de la delegación nacional por ser el compañero de habitación de Waterman.

“Fueron cuatro días un poco estresantes, pero ya estoy reincorporándome al grupo y estoy contento porque gracias a Dios salimos todos negativos en las pruebas”, manifestó Calderón,

El lateral de 20 años y Manuel Gamboa son los jugadores que viajaron como invitados. No forman parte de los 23 jugadores elegibles para participar en el torneo, sin embargo, no pierden las esperanzas de ganarse un puesto. “No pierdo la ilusión por estar dentro de la lista de los 23, soy muy joven y el grupo me ha acogido como uno más”, expresó el jugador del CD Universitario.

Panamá enfrentará a las selecciones de Qatar y Hondura en el BBVA Stadium de Houston. En tanto, cerrará el Grupo D ante Granada el 20 de julio, en el Explora Stadium de Orlando.