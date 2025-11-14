Deportes - 14/11/25 - 12:00 AM

Emanuel Clase es arrestado en Nueva York

El lanzador estrella de los Guardianes de Cleveland, Emmanuel Clase, fue arrestado ayer jueves en el Aeropuerto John F. Kennedy bajo cargos que lo acusan de aceptar sobornos para ayudar a apostadores a ganar apuestas sobre sus lanzamientos.

Clase, de 27 años, fue detenido tras llegar en un vuelo matutino desde su natal República Dominicana, según la oficina del fiscal de Estados Unidos.

Su compañero de equipo en los Guardianes, Luis Ortiz, quien también fue implicado en el supuesto esquema, se declaró no culpable el miércoles.

