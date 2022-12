Enzo Fernández: "Este Mundial se queda para siempre en mi corazón"

Enzo Fernández, centrocampista internacional argentino del Benfica, resaltó la emoción de un Mundial conquistado con su selección, instalado ya "para siempre", en su "corazón", y en el que con 21 años, acabó siendo elegido como mejor jugador joven de Qatar 2022.

"Tengo un don de estar acá y ganar un Mundial con mi país que no tiene precio, no hay nada más lindo que esto, con mi familia en la grada, con mi mujer, mi hija, mis hermanos, mis padres, todos viéndome es algo que no olvidaré nunca y se queda para siempre en mi corazón", aseguró a las televisiones con derechos tras ganar la final a Francia en la tanda de penaltis.

Enzo se emocionó a la hora de recordar a su familia que le acompaña en una carrera que ha explotado en los últimos meses y da un salto en un Mundial inolvidable que comenzó de suplente y acabó como titular indiscutible de Lionel Scaloni. "Se lo dedico a mi familia, estaban todos en la tribuna tras un viaje que les agradezco", dijo entre lágrimas.

Leandro Paredes, centrocampista del PSG, realizó un papel clave con los más jóvenes para que se adaptaran con rapidez y no les pesase la responsabilidad. "Era muy importante que los jóvenes que entraban estuviesen tranquilos y lo hiciesen bien. Les sobra responsabilidad, tanto a Enzo como a Mac Allister y lo hicieron de la mejor manera. Ahora solo tienen que seguir creciendo".

Recordó a jugadores que no pudieron estar entre los convocados para el Mundial y el camino hacia el éxito que recorrió Argentina. "Fue un proceso muy largo, más de cuatro años y medio, mucha gente se quedó sin jugar el Mundial por lesiones y entró gente nueva que lo hizo muy bien. Estamos orgullosos de ellos", dijo Paredes.

"Estoy feliz, es difícil explicar lo que estamos viviendo al hacer realidad un sueño. Uno piensa en su familia que te apoya siempre. Estamos orgullosos. Va a ser difícil creer lo que hemos logrado tras tantos años", sentenció.

