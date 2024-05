Cher sale con pelaítos, porque los de su edad están todos muertos

Cherilyn Sarkisian, mejor conocida como Cher, ha confesado a sus 77 años, que prefiera salier con puros pelaítos, porque esos sí le mueven el piso y no están tres metros bajo tierra.

Ha sido en una entrevista para el programa de Jennifer Hudson en la que ella ha hablado de su vida privada.

Asegura que la clave está en que ella siempre ha sido “un poco tímida” y que a los hombres de su edad les ha parecido demasiado intimidatoria, de manera que pocas veces ha prosperado algo fructífero de esta difícil ecuación. Y ya no sólo eso, sino que, por otro lado, la vitalidad de las personas que van a cumplir 80 años suele flojear más de lo que a ella le gustaría.

“La razón por la que me relaciono con hombres jóvenes es porque los hombres de mi edad son mayores, bueno, ahora están todos muertos, pero antes siempre tenían miedo de acercarse a mí. Y los hombres más jóvenes, han sido criados por mujeres como yo”, expresa, añadiendo que, siendo esta la circunstancia, son, en su opinión, los hombres más jóvenes “los únicos audaces” que tienen el arrojo de pedirle una cita.

Esta no es la primera vez que habla sobre el tema, cascada incesante de polémica desde el inicio de su relación, allá por septiembre de 2022. Tal y como ella piensa, dijo una vez en The Kelly Clarkson Show, “el amor no entiende de matemáticas”; que ella es consciente de que su relación es “ridícula en papel”, pero lo es todavía más de que resulta “genial en la vida real”.

