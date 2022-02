Fedebeis rebaja sanción a técnico metropolitano José Murillo

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) rebajó de cinco a dos juegos y una multa de 300 dólares la sanción impuesta al técnico de la Selección Juvenil de Béisbol de Panamá Metro, José Murillo III, luego de que este presentó su recurso de reconsideración en el cual solicita una reconsideración a la sanción impuesta por la Federación Panameña de Béisbol, mediante la resolución No. 02-22JD.

NO DEJES DE LEER: Ancelotti: "Asensio tiene una piedra en los pies"

Publicidad

“La Junta Directiva de la Federación Panameña de Béisbol, en el uso pleno de sus facultades, procede a modificar la Resolución No. 02-22, por lo que se conmuta la sanción al señor José Murillo III, a dos (2) partidos, a cumplirse a partir del juego entre las novenas de Panamá Metro y Herrera, programado para celebrarse el 6 de febrero de 2022 y los restantes tres días por una multa de B/.300.00(trescientos balboas con 00/100), equivalente a B/100.00 por día multa", señala la nueva resolución.

La Fedebeis explica que para la reducción de la sanción se tomó en cuenta de que Murillo III reconoció que, la decisión tomada en el partido entre Panamá Oeste y Panamá Metro no fue la mejor en beneficio del béisbol.

La Fedebeis recordó que los estatutos de La Federación Panameña de Beisbol y el artículo No. 146, del Reglamento Oficial del 53 Campeonato Nacional de Beisbol Juvenil – 2022, señala que: Para resolver cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento del Campeonato, la Junta Directiva, previa opinión preceptiva de la Comisión Técnica y Sancionadora, tendrá la potestad de conocer, dirimir y/o resolver cualquiera controversia o conflicto que surja durante el torneo.

NO DEJES DE LEER: Fedebeis: Accionar de Murillo III "atenta contra la moral y ética deportiva"

José Murillo III fue duramente cuestionado cuando en el partido de la Serie Regular entre Panamá Metro y Panamá Oeste celebrado el pasado 1 de febrero mandó a bolear en cinco ocasiones al Arod Mckenzie (22) para impedir que este desbancara en el liderato de carreras impulsadas al metropolitano José Aparicio (23).

Incluso, con bases llenas y bateando McKenzie, se dio indicaciones al pitcher metropolitano para que cometiera un Balk para dejar la primera almohadilla libre y proceder a dar la base por bola al jardinero de Panamá Oeste.