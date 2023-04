Floyd Mayweather: Gervonta Davis noqueará a Ryan García

El excampeón mundial de cinco divisiones, Floyd Mayweather, cree que su antiguo representado noqueará a Ryan García, mañana sábado cuando se enfrenten en el combate estelar de una cartelera que se llevará a cabo en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

“Ryan aún no ha ganado un título. No hablamos de ningún cinturón interino, eso no cuenta. Y no le quitamos nada al chico, [Javier] Fortuna, pero él era solo un oponente. Voy a tener a 'Tank' en la mejor forma de su vida. Y solo sé, cuando golpee a ese chico, no se despertará hasta el próximo año", dijo Mayweather.

