Francesas se perderán mundial de boxeo por pruebas de sexo

Cinco boxeadoras francesas se perderán los campeonatos mundiales que comenzó ayer jueves en Inglaterra debido a complicaciones con las nuevas pruebas de sexo que son obligatorias tras el revuelo durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

El equipo francés expresó “con asombro e indignación” que sus boxeadoras no puedan competir tras no cumplir con el plazo para obtener los resultados de las pruebas en Inglaterra. Este tipo de pruebas están prohibidas en estas circunstancias deportivas en Francia por una ley que protege la privacidad de las mujeres.

World Boxing anunció su política de pruebas obligatorias el 30 de mayo como respuesta a la controversia del año pasado en París, donde Imane Khelif de Argelia y Lin Yu-ting de Taiwán ganaron medallas de oro en medio de una campaña para poner en duda su elegibilidad.

Las boxeadoras ahora deben someterse a una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o a una prueba de detección genética equivalente para determinar su sexo al nacer.