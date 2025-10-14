Deportes - 14/10/25 - 12:00 AM

Francia empató con Islandia y no pudo asegurar pase al mundial

Por: Islandia EFE -

Francia tendrá que seguir esperando para asegurar la clasificación al Mundial 2026 tras empatar ayer lunes 2-2 de visita a Islandia.

El resultado en Reikiavik desbarató el inicio perfecto de Francia en las eliminatorias de Europa tras tres victorias consecutivas. El bicampeón mundial podría haber asegurado la clasificación si hubiera vencido a Islandia y Ucrania no hubiera derrotado a Azerbaiyán. Ucrania ganó 2-1.

Subcampeón en el Mundial 2022, Francia todavía lidera el Grupo D con 10 puntos, tres más que Ucrania.

Francia echó de menos a su capitán Kylian Mbappé, quien anotó en la victoria 3-0 sobre Azerbaiyán el viernes, pero salió cojeando del campo con una lesión en el tobillo derecho.

Te puede interesar

Árabe Unido de Colón acabó con el invicto del Plaza Amador

Árabe Unido de Colón acabó con el invicto del Plaza Amador

 Octubre 13, 2025
‘Coco’ Carrasquilla destaca importancia de ganar ante Surinam

‘Coco’ Carrasquilla destaca importancia de ganar ante Surinam

 Octubre 13, 2025
Panamá, lista para ser sede del Flag Football de los Centroamericanos

Panamá, lista para ser sede del Flag Football de los Centroamericanos

Octubre 13, 2025
Aaron Rodgers lanza dos TD y Steelers lideran división Norte

Aaron Rodgers lanza dos TD y Steelers lideran división Norte

 Octubre 13, 2025
Panamá dominó cierre de temporada del Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro

Panamá dominó cierre de temporada del Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro

Octubre 13, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas