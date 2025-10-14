Francia empató con Islandia y no pudo asegurar pase al mundial
Francia tendrá que seguir esperando para asegurar la clasificación al Mundial 2026 tras empatar ayer lunes 2-2 de visita a Islandia.
El resultado en Reikiavik desbarató el inicio perfecto de Francia en las eliminatorias de Europa tras tres victorias consecutivas. El bicampeón mundial podría haber asegurado la clasificación si hubiera vencido a Islandia y Ucrania no hubiera derrotado a Azerbaiyán. Ucrania ganó 2-1.
Subcampeón en el Mundial 2022, Francia todavía lidera el Grupo D con 10 puntos, tres más que Ucrania.
Francia echó de menos a su capitán Kylian Mbappé, quien anotó en la victoria 3-0 sobre Azerbaiyán el viernes, pero salió cojeando del campo con una lesión en el tobillo derecho.