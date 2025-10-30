Futsal, raza ganadora

Por Gabriel J. Castillo

Es cierto, no hay dudas, son diferentes, de una raza ganadora, de un ADN que tiene un compuesto importante, la determinación; sí, nos referimos a los reconocidos "Guerreros del Barrio", la Selección Nacional de Futsal.

Desde lo social y lo cognitivo, estos elementos que provienen de las entrañas de los barrios más humildes y peligrosos son dignos de ser evaluados, examinados, en lo biológico, más allá de su mente y pensamiento.

Sería un buen experimento desde el punto de vista de la psicología social, medir cómo, teniendo tan poco, logran los máximos objetivos.

Partiendo de toda escasez y limitantes, de no tener en el país una cancha con medidas reglamentarias para futsal de 40x20 m.

Son innegables sus triunfos, el rotundo éxito alcanzado, 4 clasificaciones consecutivas a mundiales de FIFA: Tailandia 2016, donde tuve el privilegio de ser el gerente de esa Selección junto a Alberto "Tito" Moke de Fepafut; Colombia 2016, Lituania 2021 y Uzbekistán 2024.

Es vertiginoso el ascenso, como un salto cuántico, sumando a los 2 Campeonatos y Oro en Juegos Centroamericanos 2021 y 2025, Campeones de Clubes de UNCAF con Villa 9 San Miguelito, y tenemos el lujo de contar con el mejor jugador de Concacaf, Alfonso "Goku" Maquensi, y como si fuera poco, clasificados al primer mundial femenino que será en noviembre en Filipinas.

Es cierto, las derrotas son huérfanas, las victorias tienen muchos padres; ahora hay muchos que se quieren montar en el "tren del triunfo" de los futsaleros.

En ese envión de desarrollo, es claro y justo mencionar un nombre, Alex "Brujo" Del Rosario Marrone, que desde el minuto "0" creyó en esta disciplina.

Es un hombre venido de la resiliencia, muchas veces desvalorado y hasta vilipendiado, con acciones oscuras que no le permitieron llegar mucho antes a ser timonel del banquillo canalero.

A "Brujo" lo conocí por el 2002 (cuando arrancamos la Liga Premier en la USMA) de la mano del DT Mario Bravo con Calidonia, siempre en guayabera porque trabaja en una empresa inmobiliaria; desde allí, fue un amor a primera vista, nunca más se desvinculó, convirtiéndose en un auténtico loco por el futsal.

Su pensamiento fue de desarrollo; por eso tomó y captó la idea de trabajar en las bases con mosalvetes como: Claudio Goodrich, César Yanis, Tomás Rodríguez, el mismo "Goku", todos fueron al Torneo Internacional de Escazú en Costa Rica, donde se curtieron y se empezó a labrar todo este espiral de buenos resultados.

El futsal, deporte que es el auténtico espíritu del barrio, está en marea alta; su oro suena y resuena en el país; es justo reclamar su espacio, un domo que bien se puede llamar el "Gimnasio del Pueblo".

Y aquí viene la comparativa, que siempre será odiosa: si el flag football, una disciplina menos masificada, tiene su recinto, ¿para cuándo el de futsal? Yo no pido quitarle nada a nadie, pero ya es justo y necesario premiar a estos hijos del fuego que, a sangre, sudor y lágrimas, han elevado el nombre del país con jerarquía y hegemonía en la zona continental.

El autor es presentador en SERTV Deportes.