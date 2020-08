Gerard Piqué: 'Hemos tocado fondo'

Gerard Piqué dio la cara al acabar el partido y lanzó un mensaje descomunal, durísimo, dirigido hacia todos los estamentos del club. "Es una vergüenza. Ésa es la palabra", definió el central, quien reclamó "cambios", apuntó en todas direcciones y llegó a ponerse en primera persona: "Si se quiere sangre nueva para cambiar esta dinámica, me ofrezco el primero y me voy porque hoy hemos tocado fondo".

"Ha sido un partido horrible, una sensación nefasta. Es una vergüenza porque no se puede ir así por Europa. No es la primera, ni la segunda ni la tercera vez. Solo espero que sirva de algo", refirió Piqué, con la mirada perdida y una sensación de hundimiento desconocida.

A partir de ahí, en su breve entrevista a los microfonos de Movistar, Gerard reclamó "cambios. El club necesita cambios y no hablo solo del entrenador ni de los jugadores. No quiero señalar a nadie pero el club necesita cambiar y yo me ofrezco el primero si lo que se quiere es cambiar, si se quiere sangre nueva para cambiar esta dinámica. Si eso se quiere yo me voy, lo dejo porque hemos tocado fondo absolutamente", reiteró.

"Hay que reflexionar y ver qué es lo mejor para el club. No sé cómo catalogar eso de fin de ciclo porque se necesitan cambios en todas las facetas. Ha llegado un punto en el que no vamos en buen camino y se demuestra independientemente del entrenador, de los jugadores. Un club que tiene que estar compitiendo no puede seguir así" solventó.

"No se puede enmascarar más lo que se ve en el campo. Lo de hoy es inaceptable para un club como el Barcelona" sentenció.