Griezmann: "Estamos disfrutando de Messi, es una leyenda"

El delantero del Barcelona Antoine Griezmann explicó que el equipo está "disfrutando de Leo Messi, es una leyenda" tras vencer al Athletic de Bilbao por 2-1 en el Camp Nou y después de que 'El Mundo' publicara el contrato del jugador argentino.

"Quedan muchos partidos y nosotros tenemos que ir a lo nuestro, debemos intentar ganar todos los que nos quedan y luego veremos", dijo a Movistar+ el delantero francés, autor del segundo tanto azulgrana, en referencia a las posibilidades del Barcelona de levantar algún título este curso.

Publicidad

Preguntado por la celebración de su gol, en la que pidió la intervención de todos los jugadores, también de los suplentes, respondió que son "un equipo, a veces se juega y a veces no, pero todo el mundo es parte de esto".

Además, Griezmann elogió a su compatriota Dembélé, de quien dijo que "está muy bien, se está cuidando y trabaja mucho fuera del campo".

TAMBIÉN PUEDES LEER: Panamá inicia con el pie derecho la Serie del Caribe

Amor: "Que Leo (Messi) esté tranquilo, el club está con él"

Guillermo Amor, director de relaciones institucionales del FC Barcelona, aseguró sobre la filtración del contrato de Leo Messi, publicado íntegramente por el rotativo 'El Mundo', que el argentino tiene "que estar tranquilo", porque "el club está con él".

En unas declaraciones a Movistar+, Amor comentó que desconoce si alguien del club se ha puesto en contacto con Messi, después de que se desvelara que percibe 555 millones de euros en cuatro años.

"En mi caso, no he hablado con él. No lo sé. Esto es una cosa muy personal", dijo Amor, quien recalcó que el azulgrana "está con Leo en este sentido".

"Defendemos a nuestros jugadores, estamos con nuestros jugadores y el club tiene que defenderse de esto -de la filtración- del contrato ", dijo.