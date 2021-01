Panamá inicia con el pie derecho la Serie del Caribe

Panamá, representado por los Federales de Chiriquí, inició con buen paso su participación en la Serie del Caribe 2021, que se disputa en Mazatlán, México, al vencer 6-3 a Venezuela (Caribes de Anzoátegui).

Panamá conectó 14 hits y jugó sin errores, mientras que Venezuela ligó 12 imparables y tampoco cometió pecados a la defensiva.

El lanzador ganador fue el refuerzo estadounidense Austin Warner, mientras que el derrotado fue Mayckol Guaipe. Severino González se acreditó el salvamento.

El equipo panameño se destapó a la ofensiva en el sexto inning con cuatro carreras para tomar una ventaja de 6-3 en el encuentro que fue definitiva. En ese episodio, se conectaron seis hits, incluyendo dobles de los refuerzos Héctor Gómez y Jesús López.

Por su lado, el izquierdo refuerzo estadounidense Austin Warner frenó a la ofensiva venezolana al no permitir carreras en 2.2 episodios lanzados, solo le conectaron tres aislados imparables, no dio base por bola y ponchó a uno.

Warner relevó al abridor panameño Harold Araúz, quien tuvo una aceptable labor, a pesar de haber permitido dos cuadrangulares pero que fueron solitarios.

El derecho veragüense Severino González también continuó con la excelente labor del pitcheo panameño, al no permitir carreras en 1.2 entradas, solo le conectaron tres hits y no dio base por bolas.

Los mejores a la ofensiva por Panamá fueron Jonathan Araúz de 5-2 (dos carreras impulsadas y una anotada), Jesús López de 4-2 (una carrera anotada y una impulsada), Allen Córdoba de 4-3 , Héctor Gómez de 5-2 (una carrera remolcada y una anotada) y Rodrigo Vigil de 4-1 (dos carreras anotadas).

Con el triunfo Panamá queda con marca de 1-0 y mañana lunes enfrentará a Colombia (Caimanes de Barranquilla) a la 1 de la tarde.