Guatemala y El Salvador buscan recuperarse con un triunfo

La Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tiene hoy el partido de El Salvador recibiendo a Guatemala en el Grupo A en el Estadio Cuscatlán en San Salvador, El Salvador.

El Salvador buscará recuperarse tras caer 1-0 en casa ante Panamá el viernes. La Selecta ocupa el tercer lugar del Grupo A con tres puntos y un registro de una victoria y dos derrotas.

Además, El Salvador intentará mantener su invicto como local en las Eliminatorias mundialistas frente a Guatemala (2-1-0).

Guatemala llega al partido tras empatar 1-1 como visitante ante Surinam. Darwin Lom anotó el gol que aseguró el punto.

Los Chapines buscarán un resultado positivo para escalar posiciones en el Grupo A. Guatemala se ubica actualmente en el cuarto lugar con dos puntos y un registro de dos empates y una derrota.

El encuentro será el segundo entre ambos equipos en la Ronda Final, luego del triunfo 1-0 de El Salvador el 4 de septiembre, y el número 77 en la historia entre estos rivales centroamericanos. Guatemala lidera la serie histórica con 34 victorias por 19 de El Salvador, mientras que 23 partidos terminaron en empate.