Haaland, en ‘modo bestia’, acaba con récord de Agüero

Erling Haaland, con su 'hat trick' en menos de 40 minutos ante el Nottingham Forest, se ha convertido en el primer jugador en la historia de la Premier League en anotar nueve goles en sus primeros cinco encuentros en la competición.

El noruego ha roto el récord de ocho tantos en posesión de Sergio Agüero, que lo logró también con el Manchester City, y de Mick Quinn, que lo consiguió con el Newcastle United.

Haaland, en su primera temporada en la Premier, ha anotado un doblete ante el West Ham United, un gol ante el Newcastle United y dos 'hat tricks' consecutivos ante Crystal Palace y Nottingham Forest.

El exjugador del Borussia Dortmund domina a placer la Bota de Oro de la liga inglesa con nueve tantos, cuatro más que Aleksandar Mitrovic, del Fulham.

Reacción de Haaland

"Ha sido increíble, nada más que añadir", dijo Haaland en BT Sport tras convertirse en el primer jugador en la historia de la Premier League en marcar nueve goles en sus primeros cinco partidos en la competición.

"Hemos seguido haciendo lo que hicimos en la segunda parte contra el (Crystal) Palace. Jugar, jugar y jugar. Ha estado bien".

"Hasta el momento me ha ido bien, no me puedo quejar. Vamos a jugar mucho partidos, así que es importante que sigamos así y que disfrutemos todo lo que podamos", añadió el delantero noruego.

