Herrera arriesga hoy invicto ante Chiriquí en el Béisbol Mayor

El equipo de Herrera, que junto a Coclé son los únicos invictos en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, arriesga hoy su invicto ante Chiriquí, el tiene tres victorias seguidas luego de caer en su primer juego.

El encuentro está programado para jugarse a las 2 de la tarde en el estadio Olmedo Solé de Las Tablas.

Los herreranos han sorprendido en el inicio del torneo con cuatro triunfos sin conocer la derrota. Tienen una buena ofensiva hasta el momento con un promedio de .311, al conectar 42 hits en 135 turnos al bate. Tienen 10 dobles, un triple, tres jonrones, 36 carreras impulsadas y 38 anotadas.

La defensiva también ha hecho un gran trabajo, al solo tener dos en los cuatro juegos disputados.

Por otro lado, Coclé, el otro invicto del torneo, chocará ante Veraguas a las 7 de la noche en el estadio Remón Cantera de Aguadulce.

La jornada de hoy miércoles en el campeonato Nacional de Béisbol Mayor la completan a las 2 de la tarde Darién vs Colón (Remón Cantera) y la preselección nacional Sub-18 vs Chiriquí Occidente (Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández).

A las 7 de la noche jugarán también Bocas del Toro vs Los Santos (Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández) y Panamá Oeste vs Panamá Metro (Olmedo Solés).

