Honduras y Jamaica lideran sus grupos en Eliminatoria de Concacaf

Honduras, en el grupo C y Jamaica, en el B, son los líderes de sus respectivod grupos de la fase final de la Eliminatoria de Concacaf para el Mundial 2026.

Los ‘catrachos’ lograron un triunfo de 2-0 sobre Nicaragua para sumar cuatro puntos y colocarse en el lideradto del grupo C, mientras que Haití sorprendió de visitante a Costa Rica, al empatar a tres goles.

Con este resultado, los ticos están empatados con dos puntos junto a Haití, pero tienen mejor diferencia de goles que los caribeños. Nicaragua quedó con una unidad.

En el grupo B, Jamaica sigue firme en el primer lugar, al ganar 2-0 a Trinidad y Tobago y sumar un total de seis puntos.

Por su lado Curazao derrotó 3-2 a Bermudas para colocarse en el segundo lugar con cuatro unidades. En el tercer lugar de este grupo quedó Trinidad y Tobago con un punto y Bermudas no ha sumado (0).