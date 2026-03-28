Infantino afirma en México que “aquí se inventó el fútbol”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró este sábado que estar en México es especial porque, de alguna manera, en el país “se inventó el fútbol”, al recordar el antiguo juego de pelota practicado por los aztecas hace más de 3.000 años. ⚽

“Poder estar aquí para arrancar el Mundial es especial, aquí se inventó el fútbol”, dijo Infantino al encabezar la ceremonia de inauguración de la exposición “Álbum épico” en un museo de Iztapalapa, en la Ciudad de México.

El jerarca del balompié mundial, acompañado por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, destacó el entusiasmo que vive el país a poco más de dos meses del inicio del Mundial, que será inaugurado en el histórico Estadio Azteca, el primero en albergar tres Copas del Mundo.

México y su historia en los Mundiales

Infantino recordó que México fue sede de dos Mundiales memorables, ganados por Brasil y Argentina, con actuaciones legendarias de Pelé y Diego Maradona. También mencionó el llamado “Partido del Siglo” entre Italia y Alemania, así como el icónico gol de Manuel Negrete en 1986.

“El fútbol reparte alegría a millones de aficionados en todo el mundo y México es un país muy vinculado a esa felicidad”, señaló el presidente de la FIFA.

Reconocimiento al fútbol femenino

Durante el evento, Clara Brugada pidió a Infantino reconocer como el primer Mundial de fútbol femenino el celebrado en 1971 en México, ganado por Dinamarca, con el equipo mexicano como subcampeón. El directivo aceptó la propuesta y destacó la presencia de las pioneras del fútbol femenil.

Camino hacia el Mundial

Infantino también recordó su niñez y las historias que su padre le contó sobre el Mundial de 1970, celebrado en México, donde Brasil venció a Italia en la final.

Esta semana, el dirigente de la FIFA asistió a partidos de repesca disputados en Monterrey y Guadalajara, que otorgarán los últimos boletos al Mundial.

El presidente del organismo rector del fútbol mundial acudirá además al Estadio Azteca, donde México enfrentará a Portugal en un partido amistoso previo a la inauguración del torneo el próximo 11 de junio.