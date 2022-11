Infantino: Me siento árabe, africano, gay, discapacitado y migrante

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo sentirse "árabe", "gay", "trabajador migrante", durante la conferencia de prensa inaugural de la Copa del Mundo 2022 el sábado en Doha.

LEE TAMBIÉN: Halcones de San Miguel, cuarto clasificado de la LPB

Publicidad

"Hoy me siento qatarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento trabajador migrante", dijo.

Los organizadores del Mundial han sido blanco de críticas sobre derechos humanos y discriminación, en particular LGBTQ+, a medida que se acerca el inicio del torneo, mañana domingo.

Infantino denunció además las "lecciones morales" que son "hipocresía". "Lo que está sucediendo en este momento es profundamente, profundamente injusto", dijo a los periodistas en la conferencia de prensa inaugural. "Las críticas al Mundial son hipócritas". "Por lo que hemos hecho los europeos durante los últimos 3.000 años, deberíamos disculparnos por los próximos 3.000 años antes de dar lecciones morales a otros. Estas lecciones morales son solo hipocresía", dijo y gritó.

"Lo que los europeos hemos estado haciendo durante los últimos 3.000 años deberíamos disculparnos por los próximos 3.000 años antes de comenzar a dar lecciones morales a las personas", dijo Infantino a cientos de medios internacionales. Y dijo que Qatar y la capital, Doha, estarán listos para organizar "la mejor Copa del Mundo de la historia".

También le restó importancia además a la prohibición de beber alcohol en los estadios y dijo que que los aficionados del fútbol pueden estar sin beber "cerveza durante tres horas".

"Personalmente creo que podemos sobrevivir sin beber cerveza durante tres horas, ya sea en Francia, España o Escocia", dijo el suizo.

Contenido Premium: 0