Irán pide trasladar sus juegos del mundial 2026 a México

En medio del conflicto entre EE.UU. e Israel e Irán, el ministro de Deportes de ese país, Ahmad Donyamali, solicitó a la FIFA trasladar los partidos de la selección en la próxima Copa del Mundo de Fútbol desde Estados Unidos a México, con el objetivo de garantizar la seguridad y la protección de los futbolistas durante el evento.

De acuerdo con el cronograma de la cita deportiva, la selección iraní debía jugar sus tres partidos en EE.UU.: el 15 y el 21 de junio, en inglewood, Los Ángeles contra Nueva Zelanda y Bélgica, respectivamente, y días después, el 26 de junio ante Egipto, en Seattle.

Donyamali calificó de enfermizas las declaraciones del presidente Donald Trump sobre los bombardeos, que según él, han asesinado a miles de civiles, entre ellos 223 mujeres y 202 niños, y que —a su juicio— hacen necesario reconsiderar la condición de EE.UU. como sede de los encuentros del equipo iraní.

Días atrás, Donyamali amenazó con que la selección se retirará del campeonato —previsto para celebrarse en EE.UU., Canadá y México— y que no participará en su Grupo G.

“Dado que este régimen corrupto (en referencia a la Administración Trump) ha asesinado a nuestro líder, no podemos participar en el Mundial bajo ninguna circunstancia”, dijo el ministro en referencia al ataque iniciado el 28 de febrero pasado, y al asesinato del anterior líder supremo iraní, ayatolá Alí Jameneí.

La solicitud del cambio de sede se produce a menos de cien días del pitazo inicial del Mundial. Jornadas atrás, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, expresó al titular de la FIFA, Gianni Infantino, que le daría visados al equipo iraní aunque por razones de seguridad no los ofrecería a los hinchas de ese país.