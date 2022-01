Jaime Arboleda, en peso para pleito de título latino Plata del CMB

El clasificado mundial panameño Jaime Arboleda cumplió con el peso para su combate de mañana viernes en el marco de la cartilla Box & Roll que se desarrollará en el centro de convenciones Vasco Núñez de Balboa del hotel El Panamá y que es organizada por las empresas Sampson Boxing y Best Box.

Arboleda detuvo la báscula en 132 libras, el límite del peso pactado, mientras que su rival, el dominicano Nicolás Polanco, marcó 130 ½.

El combate de Arboleda y Polanco, programado a 10 asaltos, será el estelar de la función y en el que estará en disputa el cetro latino ligero Silver del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El púgil panameño se presentará a este combate con récord profesional de 17 triunfos, dos derrotas y 14 nocauts. Actualmente es el clasificado mundial N.°8 de las 130 libras en la AMB, mientras que en el CMB está ubicado en la posición N.°18 en la misma categoría.

Por su parte, el dominicano Polanco tiene un récord profesional de 20 triunfos, una derrota y un empate.

En el pleito coestelar de la función y en el que estará en disputa el campeonato superligero latino del CMB, el argentino Hugo Alberto Roldán y el colombiano Germán del Castillo también cumplieron con la ceremonia de pesaje oficial para enfrentarse a 10 asaltos y 140 libras. Ambos pesaron el límite de la categoría.

Otro pleito confirmado será el del colonense Ernesto “The Problem” Marín ante el colombiano Carlos Suárez, quienes pelearán a 8 asaltos y 135 libras.Tanto Marín como Suárez registraron 134 ¼ libras.

Los organizadores del evento confirmaron que desafortunadamente varios púgiles dieron positivo por covid-19. Uno de los casos fue el de la estadounidense Gabriela Fundora, por lo que su combate ante la panameña Nataly Delgado, por el título mosca latino del CMB no se podrá realizar.

Otros púgiles que no podrán combatir por la misma circunstancia son Abdiel Matute, Jordan Salas y Jonathan Torres.