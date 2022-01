Jaime Arboleda encabeza cartilla ‘Box & Roll’ de este viernes

El doble clasificado mundial panameño Jaime Arboleda está listo para encabezar la función de boxeo ‘Box & Roll’ que se realizará este viernes 14 de enero en el centro de convenciones Vasco Núñez de Balboa del hotel El Panamá.

Las empresas Sampson Boxing y Best Box, organizadoras del evento, presentaron hoy martes oficialmente a los protagonistas de la función que será la primera del año 2022 en Panamá.

Arboleda buscará consolidarse en las clasificaciones mundiales cuando dispute el campeonato Silver Latino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) cuando combata ante el dominicano Nicolás Polanco a 10 asaltos y 132 libras.

El púgil panameño, con récord profesional de 17 triunfos, dos derrotas y 14 nocauts, actualmente es el clasificado mundial N.°8 de las 130 libras en la AMB, mientras que en el CMB está ubicado en la posición N.°18 en la misma categoría.

Por su parte, el dominicano Polanco tiene un récord profesional de 20 triunfos, una derrota y un empate.

En el combate co-estelar, el argentino Hugo Alberto Roldán se medirá al colombiano Germán Del Castillo por el Campeonato Superligero Latino Silver a 10 rounds.

Roldán está invicto en 20 combates, con un empate, mientras que Del Castillo Muñoz tiene marca de 10 triunfos, una derrota, dos empates y 7 nocauts.

En pleito femenino en el que estará en juego el cetro mosca Latino del CMB, la panameña Natalie Delgado se medirá a la estadounidense Gabriela Fundora a 8 rounds.

En los combates preliminares destaca el retorno del púgil panameño Ernesto ‘The Problem’ Marín, quien se medirá al colombiano Carlos Suárez a 6 asaltos y 135 libras.

Marín, oriundo de Colón, se encuentra invicto en nueve combates (cinco nocauts), mientras que Suárez tiene récord profesional de ocho victorias, dos derrotas y seis nocauts.

En otros pleitos, Abdiel Matute (Panamá) vs David Bejarano (Nicaragua) a cuatro asaltos y peso pesado; Alciabiades Ballesteros (Los Santos) vs Ricardo Rodríguez (Herrera) a cuatro rounds y 147 libras; y Jordan Salas (Panamá) vs Pedro Muñóz López a cuatro asaltos y 112 libras.