Jorge Barriga, listo para segunda fecha del automovilismo

Jorge Barriga, piloto abordo de su Honda Civic, viene bien acondicionado para la segunda fecha del campeonato nacional de circuito, este domingo 7 de abril, en el Autódromo de La Chorrera.

Para Barriga, tercero en la tabla de posiciones de la categorìa GT3, será la tercera carrera conduciendo el Honda Civic, antiguo auto de Enrique Maduro, que se mantuvo en los primeros lugares en las tres últimas temporadas.

"Estamos muy bien para encarar esta fecha en la que buscaremos sumar más experiencia y conocer el carro. Es un auto bien hecho que siempre estuvo adelante piloteado por Enrique Maduro", indicó Barriga.

"Al no conocerlo todavía no he podido sacar el máximo provecho, pero en cada carrera nos vamos adaptando más rápido. En la primera fecha tuvimos un mejor desempeño", afirmó.

Su objetivo es claro: "la idea es conocerlo más e ir metiéndole más máquina en las pròximas carreras. Esperamos correr en el nuevo autódromo".

Ahora, para este evento, la segunda prueba del año, Barriga quien marcha tercero en el campeonato de la categoría GT3, volverá a tener como uno de sus rivales a Antonio Díaz en un Honda.

