José 'El Magnífico’ Núñez triunfa y apunta a pleito en el extranjero

El púgil panameño José 'El Magnífico' Núñez obtuvo otro triunfo en su carrera profesional y ahora apunta hacia compromisos de mayor envergadura en el extranjero.

'El Magnífico' Núñez venció por decisión unánime al colombiano Maykol Mendoza la noche del sábado en el pleito estelar de la función 'Guantes de Acero 26', la cual tuvo como sede los jardines del hotel El Panamá.

Núñez, miembro de la cuadra 'Los Guerreros Boxing', dominó claramente la pelea aunque no pudo acabar la misma antes del límite. Los tres jueces vieron ganar al panameño por tarjetas de 80-71, manteniendo su invicto con palmarés de 17 victorias, cero derrotas, dos empates y siete nocauts.

"En el segundo asalto recibí un golpe con la boca abierta y quedé resentido. De ahí en adelante no pude arriesgar mucho, ya que me costaba cerrar la boca por el dolor que tenía en una de mis muelas", manifestó 'El Magnífico' Núñez luego de su triunfo.

Ahora el púgil panameño apunta para ver acción en el extranjero. Semanas antes del compromiso del sábado, el apoderado de Núñez, Enrique Macintyre, adelantó que su pupilo vería acción en la primera función de Premium Boxing Champions (PBC) bajo el contrato con Amazon Prime en el mes de marzo.

Otros combates

En otros combates de la función, la pelea más pareja y emocionante de la jornada fue la que sostuvieron los debutantes Abdiel Gallardo, de Darién y Leiner Rodríguez, de Panamá Oeste.

El pleito fue ganado por Gallardo, quien complicó el resultado de la pelea cuando fue derribado al final del tercer asalto. Al final, los tres jueces vieron ganar al darienita por tarjetas de 38-37.

Otro triunfo importante fue el del veragüense Maximiliamo Bonilla, quien derrotó por nocaut al 1:34 del segundo asalto a Jafet Araúz, de Panamá Oeste.

Igualmente, la chiricana Karol Hibbert, tuvo un debut exitoso en el profesionalismo al vencer por nocaut a los 48 segundos del primer round a la nicaragüense Claudia Zarco.

Por su lado, la panameña Sayda 'La Bomba' Mosquera venció por nocaut al 1:23 del segundo asalto a la colombiana Basilia Mancilla.

En otros resultados Isaac Samaniego derrotó por nocaut técnico en el cuarto asalto a Roberto Reyes y Janicy Dos Santos a Yacksury Gordon por decisión unánime (40-36).

