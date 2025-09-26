Juan Mosquera transmite la escuela del boxeo panameño a Japón

La conquista del campeonato supermosca por parte de Luis ‘El Nica’ Concepción y del supercampeonato superpluma por Jezreel ‘El Invisible’ Corrales han sido triunfos importantes del boxeo panameño en Japón.

Las dos victorias se dieron en el 2016 y en la esquina de ‘El Nica’ Concepción y ‘El Invisible’ Corrales estuvo el entrenador panameño Juan Mosquera, quien tiene un grato recuerdo de ambos combates.

Mosquera recuerda que ‘El Nica’ Concepción fue en calidad de campeón interino y venció al monarca regular Kohei Kono, mientras que ‘El Invisible’ Corrales destró al supercampeón superpluma Takashi Uchiyama, al noquearlo en el segundo asalto. De ñapa, a finales de ese mismo año, Corrales volvió vencer a Uchiyama a domicilio, en esa ocasión por decisión dividida.

Nueve años han transcurrido desde esos gloriosos triunfos panameños en tierras niponas pero los japoneses no lo olvidan.

Y es que Mosquera fue contratado por la empresa TMK Promotions, del excampeón mundial Tomoki Kameda, en donde forma parte del cuerpo de entrenadores de esta cuadra que tiene boxeadores locales e internacionales.

Mosquera ya está instalado en Osaka, donde se encuentra ubicado el gimansio exclusivo de la cuadra de Kameda e incluso ya inició su trabajo como entrenador.

“El boxeo panameño siempre ha dado buenas presentaciones acá en Japón y ahora el excampeón mundial Kameda quiere darle a sus pupilos ese toque de la escuela del boxeo panameño”, expresó Mosquera vía telefónica.

Mosquera detalló que la persona que lo puso en contacto con Kameda fue el promotor Keiichi Aota, presentándose esta oportunidad, la cual aprovechará al máximo.

“En años anteriores se me habían presentado oportunidades similares pero no las había tomado en cuenta por razones personales y familiares”, explicó Mosquera, quien además de ‘El Nica’ Concepción y ‘El Invisible’ Corrales, ha trabajado con muchos boxeadores panameños.

“Me pareció una buena oportunidad. Este país siempre me gustó desde la primera vez que vine, así que vamos a ver cómo se dan las cosas”, agregó.

Juan Mosquera ha sido uno de los mejores entrenadores de Panamá en los últimos años, en la que formó parte de la reconocida cuadra ‘Los Rockeros’ del promotor Rogelio Espiño, en donde entrenó a púgiles nacionales y extranjeros.