Deportes - 24/3/26 - 12:00 AM

Judo de Panamá suma importantes puntos para Santo Domingo 2026

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El judo de Panamá logró sumar importantes puntos para la clasificación a los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe que se disputarán en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto.

Y es que en la Copa Centroamericana y del Caribe de judo, los panameños conquistaron cinco medallas, de las cuales cuatro fueron de oro y una de plata.

Las medallas de oro fueron conquistadas por los atletas Némesis Candelo (48 kilogramos), Kristine Jiménez (-57 kilos), Ronal González (-73 kilos) y Alexis Harrison (-81 kilos). La de presea de plata fue lograda por Bernabé Vergara (-60 kilos).

Los próximos torneos clasificatorios serán la Copa Centroamericana en Guatemala este sábado 28 de marzo, seguida del Campeonato Panamericano Senior el 18 de abril en Panamá.

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