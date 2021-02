Kroos: "Mbappé y Haaland son muy buenos, pero no me van a ayudar"

Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, reconoció que los dos hombres del momento en el fútbol europeo, el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland "son muy buenos" pero no podrán ayudar al conjunto madridista ante el Atalanta, por lo que trasladó la pregunta al presidente Florentino Pérez.

No eligió entre delanteros Kroos para el Real Madrid de la próxima temporada y mostró que únicamente está centrado en el encuentro ante el Atalanta de los octavos de la Liga de Campeones cuando fue preguntado por Mbappé y Haaland.

"La verdad que son dos muy buenos y creo que estos dos jugadores pueden ayudar a cada equipo, es normal por la calidad que tienen", reconoció.

"El problema es que mañana no me van a ayudar y como estoy muy concentrado en el partido, no me ayuda que venga uno o nadie, no es mi tema. Estamos con los que tenemos y pensamos en ganar. Eso es una pregunta para Florentino", añadió.

Durante la comparecencia telemática de Kroos ante los medios en Bérgamo, fue preguntado una segunda vez por Mbappé y Haaland, para que eligiese a uno como rematador de sus centros y la salida del alemán fue elegir a un compañero actual, a Karim Benzema.

