La condición de salud de Pelé se agrava

El ex futbolista Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ya no responde al tratamiento de quimioterapia que estaba recibiendo para luchar contra el cáncer y los médicos han decidido trasladarlo a los cuidados paliativos, según informó este sábado en exclusiva el diario Folha de São Paulo.

Ingresado desde el pasado martes (29) en el Hospital israelí Albert Einstein, Pelé, de 82 años, estaba bajo tratamiento de quimioterapia desde septiembre del año pasado, cuando fue operado por un cáncer de intestino. A principios de este año, se diagnosticaron metástasis en el intestino, pulmón e hígado.

