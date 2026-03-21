Deportes - 21/3/26 - 11:40 PM

LeBron se corona como el jugador con más partidos en la historia de la NBA

El "Rey" LeBron James alcanza los 1,612 partidos disputados, superando la legendaria marca de Robert Parish. A sus 41 años, la estrella de los Los Angeles Lakers sigue dominando la liga en una temporada de ensueño bajo las órdenes de JJ Redick.

 

Por: Chicago (EE.UU.) /EFE -

El baloncesto mundial fue testigo de un hito sin precedentes este sábado. En el marco del enfrentamiento entre Los Angeles Lakers y Orlando Magic, LeBron James grabó su nombre con letras de oro al convertirse en el jugador con más partidos disputados en la historia de la NBA. Con esta actuación, "King James" alcanzó los 1,612 encuentros de temporada regular, dejando atrás el récord de 1,611 que ostentaba el legendario Robert Parish desde 1997.

Una trayectoria de leyenda: De Cleveland a Los Ángeles

A sus 41 años y en su vigésima tercera temporada, LeBron no solo aporta veteranía, sino una vigencia física que desafía la lógica del deporte. Su camino hacia la cima histórica se divide en etapas de pura excelencia:

  • 548 partidos en su primer ciclo con Cleveland Cavaliers.
  • 294 partidos ganando campeonatos con Miami Heat.
  • 301 partidos en su heroico regreso a los Cavs.
  • 469 partidos (y sumando) defendiendo la mística de los Lakers.

Vigencia absoluta: El motor del éxito de JJ Redick

Bajo la dirección estratégica de JJ Redick, LeBron James no es solo una figura decorativa. En la presente campaña, promedia 21.3 puntos, 5.8 rebotes y 6.9 asistencias, cifras que lo mantienen como uno de los jugadores más decisivos del planeta. Su impacto es tal que su compañero de equipo, la superestrella Luka Doncic, fue contundente tras la reciente racha de victorias: "Sin él no ganamos".

Con este nuevo récord, los Lakers no solo celebran la longevidad de su líder, sino que consolidan su posición como contendientes al título, buscando extender su racha positiva en una temporada que ya es histórica para el baloncesto.

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