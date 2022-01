Lionel Messi, positivo por coronavius

El argentino Leo Messi es uno de los cuatro jugadores de su plantilla que han dado positivo en los test de covid tras la vuelta de vacaciones, según confirmó el París Saint-Germain (PSG) hoy domingo.

"Los cuatro jugadores positivos de covid-19 son Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico y Nathan Bitumazala. Todos están respetando actualmente el aislamiento y el protocolo sanitario adaptado", indicó el PSG.

El París Saint Germain volvió este fin de semana a los entrenamientos y este lunes a la competición, en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia, contra el Vannes, de cuarta categoría.

"Hasta que no dé negativo en Argentina no podrá viajar a Francia", dijo este domingo el entrenador Mauricio Pochettino en la conferencia de prensa de cara al partido contra el Vannes.

Pochettino explicó que Messi está en contacto constante con los servicios médicos del club y viajará a Francia cuando vuelva a ser diagnosticado negativo.

"Llevamos casi dos años con el virus, yo creo que ya sabemos todos lo que necesitamos evitar para ser contagiados y aún así podemos contagiarnos", añadió Pochettino.

El entrenador confirmó que en este ambiente de fútbol donde el contacto es inevitable y hay convivencia en los vestuarios hay "mucho más riesgo" de poder contagiarse, dijo en referencia al hecho de que Bernat estuvo el sábado con otros compañeros.

"Estamos tomando todas las medidas necesarias para tratar de evitar que si un jugador esta contagiado contagie a otro. Hacemos todo lo posible para convivir de la mejor manera y poder seguir jugando al fútbol", resaltó.