Los Santos clasifica; solo un cupo disponible para Ronda de Ocho

A pesar de haber perdido en la noche del martes ante Bocas del Toro 8-7, Los Santos se clasificó a la Serie de Ocho Equipos del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor dedicado al expelotero Tomás Simití.

El pase de los santeños (7-9) a la siguiente etapa se dio gracias al triunfo de Colón 4-1 sobre Veraguas (6-10), el cual con esta derrota ya no puede alcanzar a los azuerenses.

Solo una plaza queda disponible y habrá que esperar hasta hoy miércoles 8 de junio cuando Chiriquí Occidente enfrente a la Preselección Sub-18 a partir de las 10 de la mañana en el estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández de Las Tablas.

El partido entre los Occidentales y la Preselección Sub-18 estaba programado para el martes pero por motivos de lluvia se tuvo que posponer para hoy miércoles.

Si Chiriquí Occidente gana, quedaría con marca de 7-9, automáticamente clasifica a la siguiente fase y se colocaría como el séptimo lugar debido a que en el dominio supera a Los Santos, que quedaría de octavo.

No obstante, si Chiriquí Occidente pierde, quedaría con igual registro que Veraguas. En el dominio los Indios tienen la ventaja y por ende clasificarían en la octava casilla, dejando por fuera a los dirigidos por Eric González.

Coclé, primer lugar

Ayer, Coclé aseguró el primer lugar de la Serie Regular al vencer 9-0 a Panamá Oeste. Los coclesanos quedaron con marca de 13-3 y tendrán como premio tener la ventaja de casa en todas las series que disputen en lo que resta del torneo.

Por su lado, Panamá Metro quedó ubicado en el segundo lugar con su triunfo por abultamiento de carreras 12-0 a Darién.

Los metropolitanos quedaron con marca de 12-4, misma marca de Colón pero los capitalinos tienen la ventaja en la regla del dominio. Los de la Costa Atlántica quedaron de terceros

En la cuarta casilla quedó Bocas del Toro (11-5) y se enfrentará a Chiriquí (quinto lugar) que venció en la madrugada del miércoles a Herrera 10-6.

Los herreranos (sextos) por su parte, enfrentarán a Colón en la ronda de ocho equipos.

