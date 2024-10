LPF tendrá última fecha del Clausura este viernes

Este viernes concluye la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) sin tener definido completamente los equipos clasificados para la siguiente etapa.

A las 4 p.m. se jugarán los tres partidos de la conferencia Oeste: San Francisco vs Umecit, Veraguas vs Universitario y Herrera vs CAI.

Los partidos de la Conferencia Este se jugarán a las 8:30 p.m.: Potros del Este vs Tauro, Alianza vs Sporting y Árabe Unido vs Plaza Amador.

En la conferencia del Este, Plaza Amador es líder con 29 puntos, seguido por Árabe Unido (26), Sporting (26), Tauro (23), Alianza (21) y Potros del Este (15).

En la Conferencia del Oeste el CAI es líder con 28 unidades, seguido por Universitario (22), Veraguas (19), Umecit (16), San Francisco (11) y Herrera (8).

