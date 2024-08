Manny Sanguillén será exaltado hoy por los Piratas de Pittsburgh

Llegó el gran día para el exgrandes ligas panameño Manny Sanguillén, quien hoy será exaltado al Salón de la Fama de los Piratas de Pittsburgh, equipo con el que brilló en las décadas de los 60’ y 70’.

Sanguillén formará parte de la tercera generación de miembros de este Salón de la Fama, en el que también entrarán Jim Leyland, quien guió a Pittsburgh a tres apariciones consecutivas en los playoffs a principios de la década de 1990; y Barry Bonds, elegido Jugador Más Valioso de la Liga Nacional como Pirata en 1990 y 1992.

La ceremonia se llevará a cabo a las 5 de la tarde (hora de Panamá) previo al partido ante los Rojos de Cincinnati, en el PNC Park, hogar de los Piratas.

Sanguillén, Leyland y Bonds serán los miembros N.°24, 25 y 26 del Salón de la Fama de los Piratas, luego del anuncio el pasado 21 de mayo.

"Como organización, estamos orgullosos de sumar tres miembros importantes al Salón de la Fama de los Piratas de Pittsburgh", dijo el presidente de los Piratas, Bob Nutting.

