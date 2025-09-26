Deportes - 26/9/25 - 12:00 AM

Mario Méndez: ‘Hemos dado solo un paso, faltan 90 minutos’

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El director técnico del Plaza Amador, que salió con el triunfo de visitante 1-0 la noche del miércoles ante el Real España de Honduras, declaró luego del partido que solo dieron un paso a la clasificación.

“Hemos dado solo un paso, faltan 90 minutos, hay que respetar al rival”, expresó Méndez en la conferencia de prensa después del partido, el cual se celebró en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

El gol del Plaza Amador fue una gran jugada en conjunto que inició Ricardo Phillips la siguió Eric Davis y la culminó Ovidió López, que definió de gran forma de pierna derecha para vencer al portero Luis López.

El partido de vuelta de esta llave se jugará el miércoles 1 de octubre en el estadio Rommel Fernández a las 7 de la noche.

En la otra llave, el Sporting de San Miguelito perdió de visita ante el Xelajú de Guatemala.

