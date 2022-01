‘Matador’ Tejada asegura que Herrera FC le debe dinero

El mundialista atacante Luis Carlos “Matador” Tejada aseguró este miércoles que Herrera FC no ha cumplido con la totalidad de los pagos derivados de la relación contractual que tuvo con el club de Azuero durante el pasado Torneo Clausura 2021 de la LPF.

“(...) En la sociedad todo el mundo piensa que estamos bien con los pagos, pero la verdad que no es así”, dijo Tejada en entrevista con el programa El Marcador, transmitido por NEXTV, Canal 21.

“Yo había hablado con ellos (directivos del club), me dijeron que no me iban a renovar, terminamos bien la relación, nada más (pedí) que me respetaran mi quincena de diciembre”, indicó el goleador histórico de la selección nacional.

Tejada indicó que los jugadores del Herrera FC estaban acostumbrados a recibir sus pagos los días 2 y 17 de cada mes. “A la larga nunca se me pagó y hoy estamos a cinco (de enero), pasamos Navidad y ya pasó el 2 (de enero)”, se quejó “Matador”.

Durante el pasado Clausura 2021, Tejada, autor de cuatro goles, fue pieza importante para el equipo herrerano, que lideró la división Oeste y perdió la final ante el Tauro FC.

