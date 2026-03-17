Metro y Veraguas, con el mejor inicio del Béisbol Mayor, chocan hoy

Luego de disputadas las tres primeras fechas, los equipos de Panamá Metro y Veraguas han tenido el mejor inicio en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, el cual es dedicado a 10 emblemáticos peloteros que han dejado en alto el nombre de sus provincias y de Panamá.

Tanto los metropolitanos como los Indios se encuentran invictos en tres salidas al campo, por lo que buscarán mantener este ritmo con miras a ubicarse dentro de los primeros ocho puestos, que son los que avanzarán a la siguiente etapa del torneo.

De los tres triunfos que tienen los dirigidos por José Murillo III, dos fueron con equipos llamados a estar en la pelea por el título nacional como lo son Bocas del Toro (le ganaron 9-3) y Chiriquí (al que vencieron 3-2).

Por su parte, Veraguas, que ha sorprendido a los especialistas, tiene victorias importantes sobre Coclé 4-3 y ante Panamá Oeste 13-8.

Hoy, a partir de las 7 de la noche, en el Estadio Omar Torrijos de Santiago, Panamá Metro y Veraguas se medirán en choque de invictos.

En otro choque de equipos que han tenido un buen inicio en el torneo, Herrera recibirá a Darién en el Estadio Claudio Nieto de Monagrillo a partir de las 7 de la noche.

Ambos equipos tienen marca de dos triunfos y una derrota.

La jornada del martes en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor la completan los partidos entre Coclé vs Bocas del Toro en el Calvin Byron; Panamá Este vs Chiriquí en el Kenny Serracín; Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente en el Glorias Deportivas Baruenses; y Colón vs Los Santos en el Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández de Las Tablas.