Mexicanos fueron como avispas ante Costa Rica, dice técnico del Tri

Jaime Lozano, seleccionador interino de México, destacó este sábado que sus jugadores fueron como avispas cada que perdían el balón ante Costa Rica y eso fue clave para imponerse 2-0 y avanzar a la semifinal de la Copa Oro.

"Me deja un gran sabor de boca no recibir gol. Somos un equipo potente al ataque y si mantenemos la concentración, seremos serios aspirantes para ganar la copa. Me gustó que parecíamos avispas cuando perdíamos el balón, reflejo de un equipo que quiere ganar todo", explicó Lozano.

Durante el duelo de cuartos de final efectuado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, ambas selecciones se neutralizaron en la primera mitad.

Para el segundo tiempo, México generó las mejores opciones. Anotó gracias a Orbelín Pineda, de penalti, y a Erick Sánchez.

Lozano reconoció que en los primeros 45 minutos se vieron contrariados por la buena aplicación que tuvo el rival.

"En el primer tiempo no nos vimos bien. Nos costó dar la vuelta al buen partido que dio Costa Rica. No arriesgamos tanto, pero con algunas correcciones al medio tiempo creo que los jugadores entendieron qué debíamos hacer", subrayó.

El estratega, ganador de la medalla de bronce con la selección mexicana sub’23 en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, aplaudió la competitividad de los costarricenses.

"Fue un partido muy duro. Costa Rica venía a la alza. Tiene buenos jugadores, cuenta con extremos jóvenes, descarados y muy peligrosos. Sabíamos que no iba a ser fácil y creo que fue hasta que cayó el 2-0 que sentimos tranquilidad".

Jaime Lozano negó que los fanáticos mexicanos, que en el primer lapso abuchearon a su equipo, tengan animadversión hacia su combinado nacional.

"No existe odio hacia la selección. Creo que a veces los aficionados están algo condicionados y nosotros estamos para darles alegrías; hoy la afición se puede ir orgullosa, ahora esperemos darle más alegrías", señaló.

México arribó a los cuartos de final de la Copa Oro 2023 como primer lugar del grupo B, en el que venció a Honduras y Haití y cayó ante Catar en la primera fase.

En la semifinal del certamen la selección mexicana se medirá, el próximo miércoles, al ganador del partido que sostendrán este domingo las selecciones de Jamaica y Guatemala.

