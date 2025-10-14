Deportes - 14/10/25 - 12:00 AM

Murió exgrandes ligas Santos Alomar padre

Santos Alomar padre, un infielder All-Star durante sus días como pelotero en las décadas de 1960 y 1970, quien luego se convirtió en coach en las Grandes Ligas y dirigió en su natal Puerto Rico, ha fallecido. Tenía 81 años.

Alomar fue padre de Santos Alomar hijo y Roberto Alomar, quienes también fueron grandes ligas.

Un portavoz de los Guardianes de Cleveland dijo ayer lunes que el equipo fue informado por la familia de Alomar sobre su muerte.

