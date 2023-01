Nacional de Béisbol Juvenil, en la recta final de la Serie Regular

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil entra a partir de hoy en la recta final de la Serie Regular, de la cual solo faltan cinco fechas.

Hasta el momento, el único equipo clasificado a la Serie de Ocho Equipos es Coclé, el cual tiene marca de 10 triunfos y una derrota.

Bocas del Toro y Panamá Oeste también están cerca de la clasificación al tener un registro de nueve triunfos y dos derrotas.

En la cuarta posición se encuentran empatados Herrera y Chiriquí con siete victorias y cuatro derrotas.

Después siguen en la tabla de posiciones Los Santos (6-5), Panamá Este (4-7), Chiriquí Occidente (4-7), Panamá Metro (4-7), Veraguas (3-7), Colón (2-9) y Darién (0-10).

Para hoy viernes los partidos, que iniciarán a las 7 p.m., serán los siguientes: Panamá Metro vs Coclé en el Remón Cantera; Darién vs Colón en el Rod Carew; Panamá Este vs Panamá Oeste en el Horacio Mena de Chame; Chiriquí vs Chiriquí Occidente en Puerto Armuelles; Los Santos vs Herrera en el Claudio Nieto; y Veraguas vs Bocas del Toro en Almirante.

Los ocho equipos con mejores récords de la Serie Regular clasificarán a la siguiente fase. La ronda de los ocho clasificados será mediante series al mejor de siete partidos y será de la siguiente manera (1 vs 8; 2 vs 7; 3 vs 6; y 4 vs 5).

