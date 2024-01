Nacional de Béisbol Juvenil se reanuda con seis partidos

Luego de la primera fecha libre, el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se reanuda con seis encuentros desde las 7 de la noche.

En el Estadio Claudio Nieto de Monagrillo, Panamá Oeste, actual campeón nacional de la categoría visitará a Herrera.

Por su parte, Panamá Este visitará a Los Santos en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas. Completan la jornada los partidos entre Chiriquí vs Darién en el estadio Kenny Serracín de David; Coclé vs Bocas del Toro en el Calvin Byron de Changuinola; Colón vs Chiriquí Occidente en el Glorias Deportivas Baruenses; y Panamá Metro vs Veraguas en el Remón Cantera.

Posiciones del 55 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2024, Copa Caja de Ahorros tras culminada la Quinta fecha de la Ronda Regular. pic.twitter.com/Cotz3yZobu Fedebeis Panamá (@FedebeisOficial) January 9, 2024

Después de cinco fechas, el torneo es liderado por los equipos de Chiriquí, Panamá Este, Panamá Oeste y Veraguas, que tienen marca de 4-1.

Con marca de 3-2 siguen Coclé y Panamá Metro. Después siguen Bocas del Toro, Herrera y Chiriquí Occidente con registro de 2-3, Colón y Los Santos con 1-4 y cierra la tabla de posiciones Darién con 0-5.

