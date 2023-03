Nacional de Béisbol Preintermedio de Pequeñas Ligas a semifinales

Las provincias de Chiriquí, Chiriquí Occidente, Panamá Metro y Veraguas buscarán a partir de hoy viernes el título nacional de béisbol preintermedio del programa de Pequeñas Ligas cuando se disputen las semifinales del torneo, el cual dará al campeón el cupo para participar en el Latinoamericano de la categoría.

Las cuatro provincias clasificaron a esta instancia luego de realizarse las respectivas eliminatorias de las tres zonas.

Las semifinales, que tendrán como sede el estadio Remón Cantera de Aguadulce, arrancarán a las 9 de la mañana con el partido entre Chiriquí Occidente (mejor segundo lugar de las tres zonas) vs Panamá Metro, el cual ganó la zona C.

Después de este partido, jugarán la segunda llave de las semifinales Chiriquí (ganador de la Zona A) vs Herrera (ganador de la Zona B).

Los dos equipos ganadores de las Semifinales disputarán a partir de mañana sábado la Serie Final al mejor de tres partidos (el primero que gane dos juegos será el campeón nacional), la cual también tendrá como sede el estadio Remón Cantera de Aguadulce.

El primer partido de la Final está programado para iniciar a las 9 de la mañana y 30 minutos después de haber finalizado el mismo se desarrollará el segundo cotejo.

De ser necesario un tercer y decisivo partido, el mismo se disputará el domingo 12 de marzo a las 9 de la mañana.

Hay que destacar que el campeón nacional representará a Panamá en el Campeonato Latinoamericano de la categoría que se jugará en Curazao.

En el torneo latinoamericano, el campeón clasificará a la Serie Mundial de la categoría que se disputará en Taylor, Michigan, Estados Unidos, del 13 al 20 de agosto.

