Deportes - 11/11/25 - 12:00 AM

Nataly Delgado mejora su técnica para defensa titular

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La campeona mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Nataly Delgado, sigue trabajando con miras a la primera defensa titular el próximo sábado 6 de diciembre ante la venezolana Yoselin Fernández.

El encuentro, pactado a 10 asaltos, será el estelar de la función que tendrá como sede el Salón Villa Magna del hotel Gran David de Santiago de Veraguas, en un evento organizado por la alcaldía del distrito que preside Eric Jaén y cuya producción está a cargo de la empresa High Level Boxing, del promotor Roberto Mora.

Julio César Archibold, entrenador de Delgado, informó que actualmente se está trabajando en la mejora de la parte técnica sin descuidar la parte física.

“Estamos desarrollando el plan de trabajo, llevando cabo los sparring el plan de pelea, perfeccionando la parte técnica de Nataly y con mirada fija en realizar con éxito esta primera defensa. Igual continúa con su plan de preparación física”, manifestó Archibold.

Por otro lado, Archibold agradeció la designación de Nataly como la Abanderada del Desfile Patrio del 9 de noviembre en Santiago de Veraguas, fecha en que se celebró la adhsesión de esta ciudad a la gesta separatista de Panamá de Colombia de 1903.

Te puede interesar

Godoy enfrentará a Harvey en semifinales de conferencia de la MLS

Godoy enfrentará a Harvey en semifinales de conferencia de la MLS

 Noviembre 10, 2025
Carrasquilla recibe amenazas de muerte y filtran su supuesta dirección

Carrasquilla recibe amenazas de muerte y filtran su supuesta dirección

 Noviembre 10, 2025
Panamá inició entrenamientos para recta final de Eliminatoria Mundialista

Panamá inició entrenamientos para recta final de Eliminatoria Mundialista

 Noviembre 09, 2025
Portero al que Carrasquilla cometió falta sufrió fractura de tibia

Portero al que Carrasquilla cometió falta sufrió fractura de tibia

 Noviembre 09, 2025
Barcelona aprovecha empate del Real Madrid y se acerca a tres puntos

Barcelona aprovecha empate del Real Madrid y se acerca a tres puntos

 Noviembre 09, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí