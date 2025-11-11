Nataly Delgado mejora su técnica para defensa titular

La campeona mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Nataly Delgado, sigue trabajando con miras a la primera defensa titular el próximo sábado 6 de diciembre ante la venezolana Yoselin Fernández.

El encuentro, pactado a 10 asaltos, será el estelar de la función que tendrá como sede el Salón Villa Magna del hotel Gran David de Santiago de Veraguas, en un evento organizado por la alcaldía del distrito que preside Eric Jaén y cuya producción está a cargo de la empresa High Level Boxing, del promotor Roberto Mora.

Julio César Archibold, entrenador de Delgado, informó que actualmente se está trabajando en la mejora de la parte técnica sin descuidar la parte física.

“Estamos desarrollando el plan de trabajo, llevando cabo los sparring el plan de pelea, perfeccionando la parte técnica de Nataly y con mirada fija en realizar con éxito esta primera defensa. Igual continúa con su plan de preparación física”, manifestó Archibold.

Por otro lado, Archibold agradeció la designación de Nataly como la Abanderada del Desfile Patrio del 9 de noviembre en Santiago de Veraguas, fecha en que se celebró la adhsesión de esta ciudad a la gesta separatista de Panamá de Colombia de 1903.